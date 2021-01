Nowe prognozy MFW: USA i Chiny wystrzelą, Europa zostanie w tyle

Perspektywy światowej gospodarki przedstawiają się dziś lepiej niż jesienią ubiegłego roku. To głównie zasługa USA i największych gospodarek wschodzących. Europa będzie maruderem ożywienia.

Aktywność w światowej gospodarce wzrośnie w tym roku o 5,5 proc., po załamaniu o 3,5 proc. w 2020 r. – przewiduje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w opublikowanym we wtorek raporcie. W poprzedniej edycji swojej flagowej publikacji, z października ub.r., waszyngtońska instytucja spodziewała się zwyżki globalnego PKB o 5,2 proc. po tąpnięciu o 4,4 proc. w 2020 r. Prognozę na 2022 r., zakładającą wzrost PKB o 4,2 proc., utrzymała bez zmian. Poniżej dalsza część artykułu

Kosmetyczna rewizja prognoz dla globalnej gospodarki to wypadkowa sporych zmian oczekiwań pod adresem indywidualnych państw. Dotyczy to w szczególności USA. MFW oczekuje obecnie, że aktywność w największej gospodarce globu po spadku o 3,4 proc. w 2020 r. zwiększy się w tym roku o 5,1 proc., zamiast o 3,1 proc., jak oceniał w październiku. To z jednej strony efekt nowego, potężnego pakietu fiskalnego, który szykuje administracja prezydenta Joe Bidena, a z drugiej stosunkowo szybkiego przebiegu programu szczepień przeciw COVID-19. Drugą spośród największych gospodarek świata, której perspektywy MFW ocenia dziś wyraźnie lepiej niż jesienią, jest Japonia. To również wyraz wiary waszyngtońskiej instytucji w moc łagodnej polityki fiskalnej. Czytaj także: Chiny wyprzedziły USA. Inwestorzy wolą Państwo Środka

Na drugim biegunie są rozwinięte gospodarki Europy. Fundusz ocenia, że PKB strefy euro odbije się w tym roku o 4,2 proc. po załamaniu o ponad 7 proc. w 2020 r. Prognoza z października zakładała wzrost PKB o 5,2 proc. Najbardziej pogorszyły się perspektywy Włoch, ale waszyngtońska instytucja w ciemniejszych barwach widzi również ożywienie w Niemczech i we Francji. To konsekwencja przedłużających się antyepidemicznych restrykcji związanych z drugą falą COVID-19. Ekonomiści z firmy analitycznej Pantheon Macroeconomics w opublikowanej w poniedziałek analizie wskazywali, że obecne statystyki dotyczące ciężkich przypadków COVID-19 w strefie euro nie dają nadziei na poluzowanie restrykcji przed końcem I kwartału br.

Według MFW także Wielka Brytania nie może liczyć na żywiołowe odbicie aktywności ekonomicznej. PKB brytyjskiej gospodarki po załamaniu o 10 proc. w 2020 r. w tym roku wzrosnąć ma o 4,5 proc., zamiast o niemal 6 proc., jak waszyngtońska instytucja oceniała w październiku. W październiku MFW spodziewał się wzrostu PKB Polski w 2021 r. o 4,6 proc. po zniżce o 3,6 proc. w ub.r. Tych prognoz w styczniu tradycyjnie nie zaktualizował. Gorsze perspektywy głównych partnerów handlowych Polski sugerują, że dziś oczekiwania z jesieni byłby zbyt optymistyczne. To jednak nie jest oczywiste. MFW we wtorkowym raporcie podkreśla bowiem, że spodziewa się kontynuacji ożywienia w globalnym handlu, które rozpoczęło się już w II połowie ub.r. Międzynarodowa wymiana towarów i usług (w cenach stałych) ma się w tym roku zwiększyć o 8,1 proc. po załamaniu o 9,6 proc. w 2020 r., a w 2022 r. o 6,3 proc. Tymczasem to właśnie dobra koniunktura w globalnym handlu była w ostatnich miesiącach przyczynach sporej odporności polskiej gospodarki na drugą falę epidemii COVID-19 i związane z nią restrykcje. Odbicie obrotów handlowych to w dużej mierze zasługa szybkiego ożywienia w niektórych spośród największych gospodarek rozwijających się. Dotyczy to przede wszystkim Chin. Aktywność w tamtejszej gospodarce według MFW wzrośnie w tym roku o 8,1 proc., po zwyżce o 2,3 proc. w 2020 r. To prognoza minimalnie niższa niż jesienią. Wyraźnie lepiej MFW ocenia za to perspektywy gospodarki indyjskiej, która ma się w tym roku powiększyć o 11,5 proc., zamiast o niespełna 9 proc.

Waszyntońska instytucja podkreśla, że koronakryzys mocno zmieni układ sił w globalnej gospodarce. Niektóre kraje zdołają bowiem szybko wrócić do przedkryzysowego poziomu aktywności ekonomicznej, w innych zaś odbudowa zajmie całe lata. W ocenie MFW, na koniec br. jeszcze w 150 krajach PKB na mieszkańca będzie niższy niż na zakończenie 2019 r. Rok później ta liczba zmaleje do 110.