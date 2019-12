Przodek człowieka przetrwał, bo zaczął trawić alkohol? stock.adobe.com

Nasi dalecy przodkowie sprzed 10 mln lat w drodze ewolucji wykształcili zdolność do trawienia sfermentowanych owoców zawierających etanol (alkohol etylowy), dzięki czemu mogli przetrwać w świecie, w którym rywalizowali o jedzenie z innymi gatunkami małp - twierdzą dr Kim Hockings i dr Robin Dunbar, autorzy książki "Alcohol And Humans: A Long And Social Affair".