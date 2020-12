Pytania przed szczepieniem mogą wprowadzać w błąd

Blisko 10 tys. pracowników placówek leczniczych zostało zaszczepionych w 72 ze wszystkich 509 szpitali węzłowych w pierwszym dniu szczepień w Polsce. W Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, gdzie po godz. 8 rano wbito pierwszą igłę, do końca dnia szczepionkę przyjęło 200 osób. Do końca roku do Polski ma dotrzeć 300 tys. dawek. Potem co tydzień docierać ma ich po 300 tys. Personel medyczny, czyli osoby z etapu 0, mają zostać wyszczepione do końca stycznia. W połowie przyszłego miesiąca rozpoczną się szczepienia kolejnej grupy – m.in. seniorów, nauczycieli czy mundurowych.

Poniżej dalsza część artykułu