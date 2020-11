Dodatkowa ochrona w sezonie jesienno-zimowym

Najprostszym sposobem, aby ich uniknąć, jest utrudnienie wirusowi bądź bakterii wniknięcia do organizmu. Podobnie jak w przypadku Covid-19 skutecznym sposobem jest mycie rąk. Ten prosty zabieg chroni nas przy okazji przed wieloma innymi chorobami. Wirusy bądź bakterie wnikają do naszego organizmu przez błony śluzowe nosa, ust, oczu. Żeby zminimalizować ryzyko zakażenia, ręce (zwłaszcza brudne) nie powinny dotykać twarzy. Zasada trzecia: im mniej ludzi, tym lepiej. Większość drobnoustrojów wywołujących infekcje dróg oddechowych rozprzestrzenia się drogą kontaktową. Zawierające je kropelki śliny czy wydzielin z nosa mogą rozprzestrzeniać się nawet na odległość jednego metra. Unikając tłumów, nie dajemy szansy patogenom na znalezienie sobie nowych żywicieli.

Niestety, nie zawsze stosowanie wymienionych środków zaradczych wystarcza i patogen przekracza granice naszego ciała. Jeśli trafi na zdrową, silną osobę z optymalnie funkcjonującym układem odpornościowym, nasz organizm sam go pokona i nie dopuści do rozwoju infekcji. Nasze szanse rosną dzięki szczepieniom, zarówno na grypę, jak i na inne choroby układu oddechowego.

Jednak utrudniony dostęp do szczepionek w tym roku zmusza nas do sięgania po alternatywne metody zabezpieczania się i wzmacniania odporności. Często są to metody zwyczajowe, stosowane od lat, jednakże wiele z nich nie jest ani sprawdzonych, ani skutecznych. Nie istnieją cudowne medykamenty, które sprawią, że zaniedbywany miesiącami układ odpornościowy będzie skutecznie stawiał czoła zakażeniom. Na to pracuje się miesiącami. Zbilansowana dieta bogata w warzywa i owoce, umiarkowana aktywność fizyczna, umiejętne radzenie sobie ze stresem, wypoczynek (w tym sen), przestrzeganie zasad higieny to podstawa.