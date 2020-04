Nieaktualne standardy społecznego dystansu

Badania opublikowane w czasopiśmie „Science" przez grupę naukowców z Harvardu sugerują, że trwająca obecnie pandemia koronawirusa może nas zmusić do zachowania dystansu społecznego aż do 2022 roku. Naukowcy zastosowali zaawansowane modele komputerowe i poddali analizie kilka scenariuszy rozwoju pandemii. Wynika z nich, że zbyt szybkie zniesienie ograniczeń może mieć poważne konsekwencje i opóźnić wygaśnięcie epidemii. We wszystkich scenariuszach infekcja wracała po zniesieniu środków dystansu społecznego.

Poniżej dalsza część artykułu