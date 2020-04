Kampania #testujeMY: możemy przeprowadzać nawet 4.000 testów na koronawirusa dziennie

W szczególności badać należy pracowników służby zdrowia i personel zapewniający opiekę chorym Dzięki kolejnemu automatowi do izolacji DNA, Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA mają możliwość przeprowadzania nawet do 4 000 testów dziennie. To największa przepustowość diagnostyczna w Polsce. Choć możliwości są, nadal nie wykorzystuje się ich w pełni.

Skuteczne zażegnanie kryzysu wymaga dostępu do diagnostyki, solidarnego zaangażowania inwestorów i partnerstwa łączącego biznes z medycyną. Ta myśl zapoczątkowała kampanię #testujeMY, w której siły zjednoczyły Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA – największe laboratorium genetyczne na Pomorzu – oraz Business Centre Club Loża Gdańska i stowarzyszenie Lions Club Gdańsk Amber. Celem #testujeMY jest zaangażowanie jak największej liczby firm i osób indywidualnych – darczyńców. Mogą oni mogą wybrać i zakupić wskazaną przez siebie liczbę testów. Przekazane środki zapewnią dostęp do bezpłatnych badań pacjentom oraz kluczowym grupom zawodowym narażonym na zarażenie koronawirusem, m.in. pracownikom służby zdrowia, opiekunom w domach pomocy.

Potencjał, by przeprowadzać testy na masową skalę jest. Brakuje jednak finansowania, by uzupełniać te działania, które podejmuje państwo. Obecnie centralnie refundowane są badania dla pacjentów z objawami i osób, które miały z nimi kontakt. W wielu przypadkach choroba nie daje jednak żadnych oznak. Jedną trzecią zakażonych stanowią pracownicy medyczni. To o nich teraz trzeba najbardziej zadbać. Badając personel szpitali i placówek opiekuńczych regularnie, możemy zadbać o bezpieczeństwo zarówno osób niosących pomoc, jak i ich podopiecznych. – powiedziała Katarzyna Goch, kierownik ds. komunikacji marketingowej w INVICTA. W tym celu powstało Partnerstwo Firm Wspólnie #testujeMY, czyli platforma łączącą inwestorów i medycynę. Zapraszamy partnerów biznesowych – darczyńców do dołączenia do Partnerstwa Firm, aby wspólnie wesprzeć służbę zdrowia. Jednocząc wysiłki możemy wywrzeć realny wpływ na stabilizację sytuacji w Polsce. – dodaje Katarzyna Goch. Kampanię wsparło już Miasto Gdańsk. W ramach #testujeMY zostanie wykonane 2200 testów dla szpitali i DPS-ów w Gdańsku.