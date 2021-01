Prof. Krzysztof Pyrć: Skuteczność szczepionki obniży się

Czy w Polsce mamy możliwość sekwencjonowania wirusa tak, aby poznać, z jakim typem mamy do czynienia?

Taką możliwość mamy już od kilku lat. Na wiosnę zeszłego roku nasz zespół w Małopolskim Centrum Biotechniki Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął wspólnie z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny i z firmą Diagnostyka analizę zmienności i ewolucji wirusa. Jednak nie była to akcja zorganizowana na poziomie kraju.

Rozpoczęły się również szczepienia, co może wymusić szybszą ewolucję wirusa. Chcemy w sposób systemowy monitorować, jak patogen zmienia się w czasie. Główne zmartwienie całego świata to warianty, które mogą uciekać naszemu układowi immunologicznemu, powodując reinfekcje u ozdrowieńców, jak również chorobę u osób zaszczepionych. Należy jednak pamiętać, że równie ważne są monitorowanie i modyfikacja testów diagnostycznych. Jeżeli tego nie zrobimy, z czasem przestaną one działać i wszystkie wyniki będą negatywne.