Szczepienie ciężarnych chroni przed Covid-19 ich dzieci

- Kobiety ciężarne są w grupie podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19. Zaszczepienie ich zmniejsza ryzyko zachorowania u mam, ale także zwiększa szansę na uniknięcie wielu powikłań ciąży w przebiegu tej infekcji dla płodów. Badanie prowadzone w naszym ośrodku ocenia właśnie skuteczność i bezpieczeństwo szczepienia przeciwko COVID-19 w czasie ciąży – wyjaśnia prof. Tomasz Waśniewski, ordynator Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego. - W badaniu uczestniczą osoby dobrowolnie zaszczepione w ciąży. Kwalifikacja do badania odbywa się po szczepieniu. Do tej pory zrekrutowaliśmy ponad 180 kobiet ciężarnych z całej Polski. Wszystkie nasze ciężarne są pracownicami ochrony zdrowia, w większości to lekarki, które po wnikliwej analizie dostępnych badań stwierdziły, że korzyści z zaszczepienia się w ciąży dla nich i ich dzieci, znacznie przewyższają ryzyko tej terapii.