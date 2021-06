Koronawirus. Czy Polskę czeka czwarta fala epidemii? Dr Afelt ostrzega

- Mam nadzieję, że już teraz z naszymi dziećmi w wieku 12 lat i więcej pójdziemy do punktów szczepień. Sytuacja jest niepokojąca - mamy wyszczepione 30 proc. populacji ludzi dorosłych. To zbyt mało, by uniknąć fali jesiennej - ostrzegała dr Afelt.

- Ja mam ogromną nadzieję, że ta fala nie będzie przypominała wielkością fali jesiennej i wiosennej. Ale wiele będzie zależało od naszej odpowiedzialności - mówiła.

- Przypomnijmy proszę ogromną liczbę zgonów wynikającą nie tylko z zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, ale również zgony tych osób, które ze względu na ograniczenie dostępu do systemu ochrony zdrowia - kontynuowała przypominając o skutkach jesiennej i wiosennej fali epidemii.

- Moim zdaniem szczepionki powinny być obowiązkowe. Oczywiście jest to moje prywatne zdanie - mówiła też dr Afelt.