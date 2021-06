Polsko-Szwajcarskie Forum dla Zdrowia: Jak wypełnić lukę między naukowcami a przedsiębiorcami Adobe stock

Polska ma duży potencjał w produkcji farmaceutyków i badań klinicznych faz późnych. Naukowcy dokonują obiecujących odkryć, ale wprowadzenie ich na rynek okazuje się problematyczne. Co Polska może zrobić, by wypełnić lukę między środowiskiem akademickim a sektorem prywatnym? To temat 11. Polsko-Szwajcarskiego Forum dla Zdrowia, które odbędzie się 22 czerwca.