Wariant Delta: najwięcej przypadków na Pomorzu

Dla porównania na początku maja przypadków zakażenia koronawirusem Delta było 16.

Najwięcej zakażeń nową odmianą koronawirusa wykryto na terenie województwa pomorskiego. To do tej pory 23 przypadki. Drugim pod względem liczby zakażonych jest Mazowsze z 15 stwierdzonymi zakażeniami wirusem delta. Na trzecim miejscu znalazło się województwo śląskie z 12 zakażeniami.

Wariant Delta stwierdzono także w województwach: warmińsko-mazurskim (7 przypadków) i zachodniopomorskim i małopolskim (po 9 przypadków).

- Wariantów, które są określone przez WHO jako alertowe, jest kilka. Tym najbardziej realnie zagrażającym Polsce jest wariant delta, wcześniej nazywany wariantem indyjskim – mówił we środę podczas konferencji prasowej w Olsztynie minister zdrowia Adam Niedzielski. Tłumaczył, że zwiększenie finansowania sanepidów (będzie to 6,5 mln zł na budowę laboratoriów) pozwoli skuteczniej wykrywać niebezpieczne warianty tego wirusa i kontrolować ognisko m.in. przez stosowanie dłuższej izolacji.

Wariant Delta jest o tyle niebezpieczny, że jego objawy bardzo przypominają przeziębienie. W ten sposób łatwo można go przeoczyć i doprowadzić do szybkiego rozprzestrzenienia, bo jest to wariant wysoce zakaźny.