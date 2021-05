Szczepienia przeciw COVID-19. W tym tygodniu do Polski trafi rekordowa liczba szczepionek

Z najnowszych danych przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że od początku akcji szczepień w Polsce podano niemal 20 mln dawek.

Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ponad 13 mln osób. W pełni zaszczepionych jest ponad 6,5 mln osób.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski przekazał Informacyjnej Agencji Radiowej, że w tym tygodniu do kraju trafi największa do tej pory dostawa preparatów - 3,7 mln dawek.

Większość z nich to szczepionki firmy Pfizer - 2,4 mln. Trafiły one już do Polski.

Resort zdrowia poinformował w poniedziałek, że liczba pacjentów z koronawirusem SARS-CoV-2 podłączonych do respiratorów w polskich szpitalach spadła poniżej 700. To najniższy wynik od 19 października.