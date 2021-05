Zakrzepica po szczepieniu może mieć związek z alkoholem

Pytanie o to, czy przed i po szczepieniu można spożywać alkohol, jest jednym z najczęściej zadawanych pytań przez pacjentów na świecie. Ostatnio zadają je w kontekście uczczenia przyjęcia pierwszej dawki szczepionki przeciw Covid, przy czym w państwach, w których legalne jest zażywanie marihuany, równie często pacjenci pytają o palenie przed i po szczepieniu. – Odpowiedz nie jest łatwa. Co do zasady doniesienia naukowe mówią, ze alkohol przyjmowany w niewielkich ilościach nie ma wpływu na działanie szczepionek. Większość ekspertów stoi na stanowisku, że jeden drink, szklaneczka wina czy dwie, nie stanowi zagrożenia. Inaczej jest w przypadku pacjentów uzależnionych, przyjmujących duże ilości alkoholu, u których układ odpornościowy jest uszkodzony – mówi Michał Byliniak, wiceprezes NRA, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie i były prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Euopejskiej.

