WHO: Nie szczepcie dzieci, przekażcie dawki biedniejszym krajom

Dyrektor WHO zaapelował, by zamiast szczepienia dzieci, bogatsze państwa przekazały szczepionki do programu COVAX, współkierowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), którego celem jest zapewnienie „sprawiedliwego i równego” dostępu do szczepionek dla wszystkich państw świata.

- W styczniu mówiłem o potencjalnym rozwinięciu się katastrofy moralnej - mówił Tedros na konferencji prasowej. - Niestety, jesteśmy teraz świadkami tego wydarzenia. W kilku bogatych krajach, które wykupiły większość dostępnych szczepionek, szczepi się teraz grupy niższego ryzyka - zauważył.

- Rozumiem, dlaczego niektóre kraje chcą szczepić swoje dzieci i młodzież, ale w tej chwili zachęcam ich do ponownego rozważenia tej decyzji i zamiast tego przekazania szczepionek do COVAX - dodał. - W krajach o niskim i średnim PKB podaż szczepionki przeciw COVID-19 nie wystarczyła nawet do zaszczepienia pracowników służby zdrowia, a szpitale są zalewane ludźmi, którzy pilnie potrzebują opieki ratującej życie - przekonywał.

Według danych AFP na całym świecie wykorzystano dotąd ok. 1,4 miliarda dawek szczepionek przeciw COVID-19, przy czym do 29 najbiedniejszych państw, w których mieszka 9 proc. populacji, trafiło zaledwie 0,3 proc. z tej liczby.