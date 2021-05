Sondaż: Którą szczepionką na COVID chcą się szczepić Polacy?

Szczepionki AstraZeneca i Johnson&Johnson to tzw. szczepionki wektorowe - opierają się one o tzw. wektor czyli cząsteczkę niegroźnego dla człowieka adenowirusa, która jest nośnikiem informacji o białku tzw. kolca koronawirusa - czyli tej części wirusa, za pomocą której łączy się on z komórkami człowieka.

Szczepionki Pfizer/BioNTech i szczepionka Moderna to szczepionki nowej generacji, oparte na technologii mRNA. Osoby zaszczepione tymi szczepionkami otrzymują fragment RNA koronawirusa, który wywołuje taką reakcję układu odpornościowego z jaką mamy do czynienia w przypadku kontaktu z żywym wirusem. RNA koronawirusa jest następnie rozkładane przez organizm.

Szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień zaczęły się w Polsce - podobnie jak w niemal wszystkich państwach UE - 27 grudnia, po dopuszczeniu przez Europejską Agencję ds. Leków (EMA) do użycia na terenie Unii Europejskiej pierwszej szczepionki na COVID-19 (była to szczepionka amerykańskiego koncernu Pfizer i niemieckiej firmy biotechnologicznej, BioNTech).

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy o to, którą ze szczepionek na COVID-19 wybraliby, gdyby mieli możliwość wyboru.

41,7 proc. respondentów w takim przypadku wybrałoby szczepionkę Pfizer/BioNTech.

9 proc. zdecydowałoby się na szczepionkę Moderny.

8,7 proc. ankietowanych chciałoby zaszczepić się szczepionką Johnson&Johnson.

4,8 proc. respondentów wybrałoby szczepionkę AstraZeneca.

10,8 proc. deklaruje, że jest im obojętne, którą szczepionką na COVID-19 się zaszczepią.

25 proc. ankietowanych nie zamierza się szczepić na COVID-19.

- Szczepionka Pfizer jest chętniej wybierana przez kobiety (46% vs mężczyźni 36%), osoby w wieku powyżej 50 lat (48% vs osoby w wieku do 24 lat: 33%), z wykształceniem wyższym (46% vs z zasadniczym zawodowym 25%). Najmniej chętne do zgłoszenia się na szczepienie są osoby z wykształceniem podstawowym/ gimnazjalnym (40% tych osób nie zamierza się szczepić w ogóle). Szczepionka Moderny ma stosunkowo najwięcej zwolenników wśród osób z dochodem powyżej 5000 zł (15% wskazań w tej grupie), a szczepionka AstraZeneca wśród osób z dochodem poniżej 1000 zł (9%) - komentuje wyniki badania Klara Goss, Senior Project Manager w SW Research.