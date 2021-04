Szczepienia przeciw COVID-19 drugą dawką. W magazynach nie ma rezerwy

Z oficjalnych danych wynika, że w magazynach pozostało 16 910 dawek szczepionek. Jaka jest wobec tego rezerwa magazynowa, przeznaczona na podanie drugich dawek? - W ogóle nie jest utrzymywana, dlatego że zależało nam na tym, aby jak najszybciej szczepić w sytuacji zagrożenia, więc wszystkie możliwe szczepionki przekazujemy do punktów szczepień - oświadczył Kuczmierowski.

- Ten wynik również pokazuje, że wszystkie nasze starania tak naprawdę są uzależnione od dostaw szczepionek, które trafiają do Polski - ocenił na antenie Polsat News prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

- To bardzo ważne zwłaszcza w kontekście trzeciej fali, która, mamy nadzieję wszyscy, już powoli staje się przeszłością. Zależało nam na tym, aby jak najbardziej przyspieszyć w tym okresie szczepienia przynajmniej pierwszą dawką, bo, jak wiadomo, już pierwsza dawka zabezpiecza przed znacznymi powikłaniami, znacznym przebiegiem choroby - mówił prezes RARS.

Michał Kuczmierowski przekazał, że do ostatniego tygodnia do Polski docierało 870 tys. szczepionek firm Pfizer/BioNTech. - Od przyszłego tygodnia będziemy otrzymywać ich prawie 1,3 mln - zadeklarował.

Prezes poinformował, że w piątek rano do Polski miało dotrzeć 268 tys. dawek szczepionki AstraZeneca. Ostatecznie dawek będzie 67 tys., a transport ma przybyć w poniedziałek.

Kuczmierowski mówił, że rano z magazynów wyjechały kolejne dostawy do punktów szczepień, a wobec braku dostawy AstraZeneki rozdysponowano szczepionki innych producentów, które znajdowały się w magazynach.

Szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przekazał także, że w kwietniu do Polski ma dotrzeć 6,5 mln dawek szczepionek, w maju ok. 10 mln, w czerwcu - ok. 15 mln.