Koronawirus. Problemy neurologiczne po ozdrowieniu? Ekspert mówi o "postcovidzie"

Prof. Rejdak odniósł się do wyników badań obejmujących ozdrowieńców - głównie z USA - które wskazują, że u co trzeciego po przejściu COVID-19 wykryto objawy o charakterze neurologicznym lub zaburzenia psychiczne.

- To niepokojące - przyznał ekspert, który jednocześnie dodał, że "od początku mieliśmy sygnały, że wirus dokonuje inwazji na układ nerwowy".

- COVID-19 zostawia ślad. Okazuje się, że nawet niewielka ilość kopii wirusa wywołuje wielką reakcję zapalną. Ta inwazja może być całkiem niewielka, ale to co wywołuje jest taką burzą, to co nazywaliśmy burzą cytokinową (nadmierna reakcja układu immunologicznego na zakażenie - red.) dzieje się też w mózgu i to wywołuje objawy - tłumaczył.