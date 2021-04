Koronawirus. Czy szczepić się szczepionką AstraZeneca? Ekspert odpowiada

Komentując nowe ustalenia EMA prof. Zasada stwierdziła, że "nie udało się w pełni potwierdzić, iż ta szczepionka może powodować zdarzenia zakrzepowe".

- Tym niemniej skoro je zaobserwowano i były czasowo związane z podaniem szczepionki, bo wystąpiły od 7 do 14 dni od jej podania zdecydowano, by wskazanie to znalazło się w ulotce dla pacjentów jako możliwy odczyn niepożądany - wyjaśniła ekspertka.

- Chodzi o bezpieczeństwo pacjentów i o to, aby lekarz wiedział, że może to wystąpić - wyjaśniła.

Prof. Zasada zwróciła uwagę, że w czasie testów klinicznych szczepionki na grupie kilkudziesięciu tysięcy osób nie stwierdzono wystąpienia zdarzeń zakrzepowych.

- Dopiero przy szczepieniu całych populacji, gdy szczepienia mamy liczone w milionach zaobserwowano zjawisko, że zdarzenia zakrzepowe mogą wystąpić - dodała.

Jednocześnie prof. Zasada apelowała, aby szczepić się tą szczepionką, która jest dostępna i nie czekać na szczepionkę inną niż AstraZeneca.

- Każde odsuwanie szczepienia działa na niekorzyść tej osoby, która ma być zaszczepiona. Większym ryzykiem jest śmierć z powodu COVID-19 - podkreśliła.