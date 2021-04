Prof. Czech: Nie rezygnujmy z AstryZeneki

Prof. Marcin Czech, główny epidemiolog Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, uważa jednak, że liczba zdarzeń niepożądanych związanych z zatorowością jest bardzo mała, a korzyści płynące z zaszczepienia się szczepionką AstraZeneca olbrzymie. – Zwróćmy uwagę na fakt absolutnej masowości tych szczepień, liczonych w milionach. To bardzo rzadkie działanie niepożądane, które pewnie powinno być odnotowane w ulotce, ale działań niepożądanych szczepionki, nie tylko tej, jest dużo więcej. Jak zważymy korzyści i ryzyka, które istnieją również przy innych szczepionkach, to stwierdzimy, że nie jest to zagrożenie, które by przewyższało korzyści płynące z zaszczepienia i uchronienia przed ciężkim przebiegiem Covid-19. EMA wysłała sygnał: „Proszę uważnie przyglądać się działaniom niepożądanym, zwracać uwagę na ból brzucha, objawy neurologiczne czy ze strony kończyn dolnych – tłumaczył prof. Czech. Dodał, że jakiekolwiek doniesienia związane ze zdarzeniami niepożądanymi są zwykle wyolbrzymiane.

– Pamiętajmy, że tą szczepionką została wyszczepiona duża część społeczeństwa brytyjskiego – mówi prof. Czech.