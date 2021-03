Aspiryna po szczepieniu przeciw COVID-19? Lekarz ostrzega

Osoby, u których wystąpią wskazania do przyjmowania powyższych leków po szczepieniu przeciw COVID-19, mogą i powinny dostosować się do zaleceń lekarskich dotyczących włączenia terapii przeciwpłytkowej/przeciwkrzepliwej.

Natomiast osoby, które przyjmują na co dzień powyższe leki z powodu innych medycznych wskazań, powinny kontynuować zaleconą terapię (nie odstawiamy tych leków tylko dlatego, że poddajemy się szczepieniu przeciw COVID-19; wskazana większa ostrożność podczas szczepienia i dłuższe - ok. 5 minut - przytrzymanie gazika po iniekcji).

Podkreśla on, że nie należy rozpoczynać profilaktycznego przyjmowania kwasu acetylosalicylowego (popularnej aspiryny) przed, w trakcie czy po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19 Oxford-AstraZeneca. Nie należy też profilaktycznie przyjmować leków przeciwzakrzepowych (antagonistów witaminy K- acenokumarol/warfaryna, nowych doustnych antykoagulantów - ksabany/dabigatran ani heparyn) przed, w trakcie czy po przyjęciu szczepionki AstraZeneca.

Nawiązując do oświadczenia EMA, iż szczepionka przeciw COVID-19 Oxford-AstraZeneca, nie zwiększa ryzyka wystąpienia epizodów zakrzepowo-zatorowych, reumatolog, dr Bartosz Fiałek przestrzega przed niebezpiecznymi zachowaniami.

Aspiryna w dawkach wyższych od przeciwpłytkowych, wykazuje również działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe. Można więc przyjmować ten lek w przypadku wystąpienia poszczepiennych skutków ubocznych, takich jak gorączka czy silne dolegliwości bólowe, jednak polecanym lekiem jest w tych sytuacjach paracetamol.

Generalnie jednak zaleca się, by, w miarę możliwości, unikać zażywania środków przeciwbólowych zarówno przed, jaki po przyjęciu preparatu. Eksperci uważają, że istnieje ryzyko, iż przyczynią się one do tego, że organizm będzie produkował mniej przeciwciał i hamował inne aspekty odpowiedzi immunologicznej na szczepienie przeciw SARS-CoV-2.

