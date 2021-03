Dlaczego koronawirus mutuje?

– Do normalności, choć innej, niż ta, którą znaliśmy do tej pory, wrócimy, gdy nabierzemy odporności populacyjnej, czyli gdy wyszczepionych zostanie 60-70 proc. Polaków. Według słów ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, może to nastąpić już pod koniec wakacji – mówi dr Matylda Kłudkowska z Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Poniżej dalsza część artykułu