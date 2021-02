Koronawirus. Izrael szczepi szybko, ale wskaźnik R0 rośnie

Do wzrostu wskaźnika R0 w Izraelu dochodzi pomimo realizowanego w szybkim tempie programu szczepień na COVID-19 - w Izraelu zaszczepiono już co najmniej jedną dawką 4,5 mln osób, a dwie dawki otrzymały ok. 3 mln osób. Łącznie w Izraelu na 100 mieszkańców przypada 87 szczepień.

Minister zdrowia, Yuli Edelstein ostrzega, że wciąż zbyt mało obywateli kraju zostało zaszczepionych, by można było świętować nadchodzące święto Purim bez obostrzeń.

W związku z nadchodzącym świętem w Izraelu od czwartku do niedzieli obowiązywać będzie godzina policyjna - od 20:30 do 5 rano.