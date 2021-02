Koronawirus. Czy nowy wariant wykryty w Bristolu może zakażać ozdrowieńców?

- Nie wiem czy wariant z Bristolu jest bardziej zakaźny niż wariant z Kent (wariant B.1.1.7). Podejrzewam, że nie jest - powiedział Edmunds w rozmowie z ITV News.

- Może być on jednak w stanie zakażać osoby, które były już zakażone lub były wcześniej zaszczepione. To jest powód do zmartwienia z powodu tego konkretnego wirusa - dodał.

Minister zdrowia Wielkiej Brytanii, Matt Hancock poinformował w środę, że w Wielkiej Brytanii wykryto nowe warianty koronawirusa w Bristolu, Liverpoolu i Manchesterze.