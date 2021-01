Chorzy na nowotwór powinni się szczepić przeciwko Covid-19

W najnowszym odcinku podcastu „Dr Internet i Pani Rozum” prof. Wyrwicz tłumaczy, dlaczego będzie radził wszystkim swoim pacjentom, by zaszczepili się przeciwko Covid-19. Wyjaśnia też mechanizm działania szczepionki mRNA i rekomenduje, by chorzy nowotworowo znaleźli się wśród pierwszych grup do szczepień.

Poniżej dalsza część artykułu