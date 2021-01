Co zrobić jeśli zakazimy się po pierwszej dawce szczepionki? AFP

- Pierwsza dawka szczepionki, z tego co mówią eksperci, swoje maksimum działania osiąga ok. 12 dnia i jesteśmy wtedy w ok. 50 proc. odporni - mówił o dostępnych obecnie w UE szczepionkach Pfizera/BioNTech i Moderny prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, lekarz rodzinny dr Jacek Krajewski.