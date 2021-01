Biontech/Pfizer chce zwiększyć produkcję szczepionki. To nie takie proste

Firma z Moguncji Biontech, która opracowała szczepionkę przeciwko Covid-19, poszukuje partnerów do produkcji. Celem jest zwiększenie ilości produkowanych dawek.

Szef Biontech Ugur Sahin zapowiedział, że firma będzie miała pewność pod koniec stycznia co do przyszłej wielkości produkcji szczepionki. „Próbujemy zdobyć nowych partnerów, którzy będą dla nas produkować” – powiedział Sahin w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika „Der Spiegel”. Zaznaczył jednak, że nie jest to „trywialne” zadanie. „To nie jest tak, że na całym świecie stoją niewykorzystane wyspecjalizowane fabryki, które z dnia na dzień mogłyby produkować szczepionkę w wymaganej jakości”. Biontech „zlecił do tej pory pięciu producentom w Europie wsparcie produkcji” – powiedziała dyrektor medyczna firmy, Özlem Türeci. Kolejne kontrakty są w trakcie negocjacji. „Pod koniec stycznia będziemy wiedzieć, czy i o ile więcej możemy produkować” – dodał Sahin.