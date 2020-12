Izrael: Ponad 150 tysięcy szczepień w jeden dzień

Oznacza to, że liczba zaszczepionych przekroczyła 7 proc. całej populacji.

Do tej chwili, po 9 dniach szczepień, Izrael podał preparat ponad 650 tys. osób. Zaczęto, podobnie jak w innych krajach, od szczepienia pracowników służby zdrowia i seniorów.

Wtorek był rekordowy pod względem liczby podanych szczepionek - przyjęło ją 151 986 osób. Dzień wcześniej - 115 427.

W Izraelu żyje ok. 1,5 mln osób, które ukończyły 60 lat. Są duże szanse na to, że będzie to pierwszy na świecie kraj, który zaszczepi wszystkich seniorów. Dziś już ponad 25 proc. z nich jest już po pierwszej dawce szczepionki.

Nouvelle journée, nouveau record. Apres les 115.427 doses de #vaccin administrées lundi, 151.986 personnes ont été vaccinées mardi en #Israel. Prouesse pour un aussi petit pays. L’objectif était 100.000/jour. On compte désormais pres de 650.000 Israéliens vaccinés. pic.twitter.com/Xlf4UIjYVN — Julien Bahloul (@julienbahloul) December 30, 2020

Przy dziennym poziomie zakażeń przekraczającym 5 tys. przypadków, Izrael przyspieszył szczepienia, by - taką nadzieję wyraził premier Benjamin Netanjahu - wyjść z pandemii do marca.

Przy takim tempie podawania szczepionek cała 9-milionowa populacja Izraela może zostać zaszczepiona do końca stycznia.