Koronawirus. Novavax sprawdza czy szczepionka chroni przed mutacją wirusa

Wyniki badań dotyczących tego czy szczepionka Novavax chroni przed mutacją koronawirusa SARS-CoV-2, która - według brytyjskich władz - może być nawet do 70 proc. bardziej zakaźna niż dotychczas dominujący wariant koronawirusa, mają być znane w ciągu kilku tygodni.

Na razie nic nie wskazuje na to, by nowa mutacja koronawirusa wywoływała ostrzejszy przebieg COVID-19 lub by wiązała się z większą śmiertelnością wśród zakażonych.

Novavax podkreśla, że jest przekonany iż jego szczepionka będzie chronić przed różnymi mutacjami koronawirusa SARS-CoV-2 w wyniku wywołanej przez szczepienie reakcji układu immunologicznego.