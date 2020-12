Koronawirus w Chinach: Część Pekinu objęta lockdownem

W Pekinie odwołano duże zgromadzenia publiczne - takie jak imprezy sportowe. W obiektach rozrywkowych i kulturalnych może być zajętych do 75 proc. miejsc. Władze zwiększyły też liczbę kursujących pociągów metra, aby zmniejszyć tłok w tym środku komunikacji.

W mieście odwołano koncerty i odwołano pokaz fajerwerków zaplanowany na powitanie 2021 roku.

Władze Pekinu wzywają też mieszkańców do tego, by unikali podróżowania w okresie świątecznym (chodzi przede wszystkim o obchody Chińskiego Nowego Roku). W dzielnicy Yanging przez głośniki nadawny jest komunikat, by mieszkańcy nie opuszczali miejsca zamieszkania.