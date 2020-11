Koronawirus. Dr Stephen Hahn: Znaczny spadek śmiertelności COVID-19 wśród seniorów

- Na początku tej pandemii śmiertelność, procent osób w wieku 70 lat, które umierały po zakażeniu wynosił 30 proc. To było okropne - mówił Hahn w rozmowie z senatorem Timem Scottem z Karoliny Południowej, której zapis pojawił się na Instagramie.

- Teraz to ok. 11 proc. co jest możliwe dzięki temu, że wspaniali lekarze z naszego kraju nauczyli się opiekować pacjentami, mamy też nowe terapie - dodał.

W tym kontekście Hahn wskazał leczenie zakażonych remdesivirem, podawanie im sterydów, osocza ozdrowieńców i przeciwciał monoklonalnych.