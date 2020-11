Koronawirus: Przedstawicielka WHO z apelem ws. testów szczepionek na COVID-19

- Nie będziemy tego wiedzieć jeżeli nie będziemy robić testów, obserwować ludzi i zbierać danych - mówiła przedstawicielka WHO.

Dr Swaminathan wyraziła też uznanie dla ochotników, którzy biorą udział w testach szczepionek na COVID-19. - To bardzo altruistyczne z ich strony - mówiła.

Przedstawicielka WHO podkreślała też, że środki chroniące przed zakażeniem - noszenie masek i utrzymywanie dystansu społecznego - muszą być jeszcze długo stosowane.

- Sądzę, że należy zachowywać realizm w naszych oczekiwaniach. Licząc na więcej dobrych informacji o szczepionkach, musimy pamiętać, że potrzeba czasu, aby uruchomić produkcję na taką skalę, by trafiły do wszystkich państw, a potem zaszczepić wystarczająco wiele osób, by życie wróciło do normy z czasów przed COVID - mówiła.

9 listopada koncern Pfizer ogłosił, że szczepionka, którą opracowuje wraz z koncernem BioNTech, w trzeciej fazie testów klinicznych wykazuje 90-procentową skuteczność.