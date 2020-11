Szwecja wprowadza obostrzenia. Koniec z zaleceniami

W marcu w Szwecji wprowadzono limit osób biorących udział w wydarzeniach publicznych do 50. Pod koniec października został podniesiony do 300 w przypadku niektórych rodzajów imprez odbywających się na siedząco. Kilka regionów kraju zdecydowało się utrzymać niższy limit na poziomie 50.

- Nie wychodźcie na siłownie, nie idźcie do biblioteki. Nie organizujcie kolacji. Nie urządzajcie przyjęć. Odwołajcie - powiedział szef szwedzkiego rządu. - To inwazyjny środek, ale całkowicie niezbędny - dodał.

Löfven przypomniał również, że w regionach objętych bardziej rygorystycznymi środkami, należy stosować się do zalecenia o unikaniu bliskiego kontaktu z osobami, z którymi się nie mieszka.

- Będzie jeszcze gorzej. Wykonajcie swój obowiązek i weźcie odpowiedzialność za powstrzymanie rozprzestrzeniania się infekcji. Powiem to jeszcze raz. Będzie jeszcze gorzej. Róbcie, co do was należy i bierzcie na siebie odpowiedzialność, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się infekcji - apelował premier.

Wielu ludzi jest zmęczonych obecną sytuacją i rozumiem to doskonale, ale w tej chwili, to nie ma znaczenia. Musimy zrobić to, co do nas należy - dodał.