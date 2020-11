Koronawirus: Jak działają szczepionki i testy na COVID-19

– Żeby w organizmie doszło do produkcji jakiegokolwiek białka, musimy mieć informację na temat kodu genetycznego czy konkretnej sekwencji, która to białko koduje. Ta informacja zaklęta jest w mRNA, matrycowym RNA, służącym do produkcji białka. Konstrukcja nowej szczepionki genetycznej opracowanej przez BioNtech i Pfizera jest fascynująca przez swoją prostotę. Jej mechanizm działania polega na tym, że dostarczamy do organizmu informację na temat sekwencji kodującej konkretne białko – tłumaczy dr Kłudkowska.

