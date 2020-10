COVID-19 to nie jest zwykła grypa

Usłyszymy, kiedy lekarz rodzinni zleca test w kierunku koronawirusa, gdzie się go przeprowadza i czy zawsze trzeba na niego dojechać własnym transportem.



Radzi, co zrobić, jeśli wiemy, że mieliśmy kontakt z osobą zakażoną, ale nie zadzwonił do nas nikt z Sanepidu i nie zarządził kwarantanny. – Musimy przyjąć wspólną odpowiedzialność za zdrowie nas wszystkich. Być może warto zgłosić się do Sanepidu samemu, a jeżeli ten kontakt się nie powiedzie, w miarę możliwości odizolować się od innych.

Poniżej dalsza część artykułu