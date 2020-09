Szczepionka Pfizer i BioNTech będzie gotowa w październiku? Symposiarch / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Koncern farmaceutyczny Pfizer i firma biotechnologiczna BioNTech są przekonane, że opracowywana przez te firmy szczepionka na COVID-19 będzie gotowa do zatwierdzenia jej do użycia do połowy października - powiedział dyrektor generalny BioNTech i współzałożyciel tej firmy, Ugur Sahin, w rozmowie z CNN.