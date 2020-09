Skutki uboczne? Indie nadal testują szczepionkę AstraZeneca

Wcześniej AstraZeneca przystąpiła do porozumienia koncernów farmaceutycznych, które zobowiązały się do tego, by nie przyspieszać prac nad szczepionką kosztem jej bezpieczeństwa.

AstraZeneca będzie teraz ustalać czy choroba u uczestnika testów to skutek uboczny zastosowania szczepionki, czy też nie ma ona związku z testami.

"Nie komentujemy testów w Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o testy w Indiach, kontynuujemy je i nie mierzyliśmy się z żadnymi tego typu kwestiami" - głosi oświadczenie Serum Institute.