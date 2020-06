Badacze z USA: Wirus zmutował i stał się bardziej zaraźliwy AFP

Eksperci z instytutu Scripps Research z Kalifornii uważają, że mutacja koronawirusa - określana jako D614G - która zwiększyła liczbę "kolców" nadających charakterystyczny kształt koronawirusowi, mogła znacząco zwiększyć zdolność wirusa do zakażania komórek człowieka, co tłumaczyłoby dlaczego przebieg epidemii we Włoszech i USA był gwałtowniejszy niż w niektórych innych częściach świata.