Koronawirusem najmniej przejmują się starsi mężczyzn

Dotychczasowa analiza przypadków zachorowań pokazuje, że ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 i ryzyko zgonu jest istotnie wyższe u osób starszych. Tą tendencję widać już u pacjentów sześćdziesięcioletnich, a u starszych, takich po osiemdziesiątce, ryzyko zgonu jeszcze wyraźniej rośnie – aż do 15 proc. Na koronawirusa powinny uważać szczególnie osoby z cukrzycą, chorobami układu krążenia oraz zaburzeniami neurologicznymi. Z analiz wynika, że najbardziej narażeni są niezamożni mężczyźni w podeszłym wieku. Powód do niepokoju jest tym większy, że starsi mężczyźni mniej martwią się zakażeniem lub śmiercią z powodu SARS-CoV-2 niż kobiety w ich wieku. Co więcej martwią się nawet mniej, niż osoby znacznie młodsze. W związku z tym, starsi mężczyźni mogą być bardziej narażeni na zachorowanie na COVID-19.

Potwierdzają to badania Sarah Barber, badaczki gerontologii i psychologii na Uniwersytecie Stanowym Georgia. „Jest dobrze udokumentowane, że martwienie się jest kluczowym motywatorem zmian behawioralnych dotyczących zdrowia”, powiedziała Barber, „w tym motywowania ludzi do zaangażowania się w profilaktykę zdrowotną. Ogólnie rzecz biorąc, martwienie się wraz z wiekiem zaczyna maleć i jest niższe wśród mężczyzn niż kobiet.”