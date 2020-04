Genetycy sądowi powiedzą, jak postępować z zakażonym ciałem

Zakład ten jest jednym z najlepiej wyposażonych w kraju. To właśnie tamtejsi genetycy tworzą Polska Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów, od 2012 r. naukowcy ze Szczecina zidentyfikowali ponad 100 ofiar zbrodni komunistycznych i niemieckich.

– Chodzi o to, aby zespół zabezpieczający ślady postępował tak, aby nie doszło do zarażenia koronowirusem SARS - CoV-2 – opisuje Andrzej Ossowski, szef Zakładu Genetyki Sądowej Katedry Medycyny Sądowej PUM.

Dodaje, że wirus jest wyjątkowo zjadliwy, zachowuje aktywność po naniesieniu na różne powierzchnie, także na ciało osoby zmarłej, w łatwy sposób może go przenieść na inne ciało, lub przedmiot.

- Musimy odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób zabezpieczyć próbki do badania – wyjaśnia dr. hab. Andrzej Ossowski. ­- Dla naszego zespołu interesujące jest też, czy będziemy mogli ten wirus śledzić, w jaki sposób będzie mutował, z jakimi szczepami będziemy mieli do czynienia – opisuje Ossowski.

I dodaje, że poza wyprodukowaniem szczepionki nie mniej ważna jest diagnostyka, czyli badanie z wykorzystaniem testów genetycznych, a także leczenie farmakologiczne osób chorych.

– Za kilka miesięcy bowiem możemy mieć do czynienia z nowym szczepem tego wirusa i szczepionka może nie być skuteczna – dodaje szczeciński naukowiec.

Analizy wykonywane są zgodnie z zaleceniami WHO przy pomocy testów genetycznych opartych na technologii RT PCR oraz sekwencjonowaniu DNA. „Badania wdrożono z uwagi na konieczność diagnostyki w przypadku osób zmarłych. Potencjał badawczy można jednak wykorzystać do diagnostyki osób żywych, a tym samym zwiększyć możliwości badawcze w regionie” – napisał w piśmie do wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca rektor PUM prof. Bogusław Machaliński.

Laboratorium Zakładu Genetyki Sądowej PUM może wykonywać kilkaset testów dziennie, a po osiągnięciu pełnej zdolności badawczej – do 1000 testów dziennie. Dopełnione zostały wszelkie formalności, pomyślnie również wypadły badania walidacyjne metody badawczej.

Z informacji dr. hab. Andrzeja Ossowskiego wynika, że wprowadzone zostały trzy różne metody badawcze RNA koronawirusa SARS-CoV-2. Prowadzone są zatem w laboratorium badania RealTime PCR, sekwencjonowanie metodą Sangera oraz sekwencjonowanie całogenomowe wirusa technologią NGS. Laboratorium wykonuje także badania immunohistochemiczne.