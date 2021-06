Szef MSZ Tajwanu: Musimy być gotowi na konflikt z Chinami

- Kiedy chiński rząd mówi, że nie wyrzeka się użycia siły i przeprowadza ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu, musimy uznać, że jest to realne (zagrożenie) - dodał szef dyplomacji Tajwanu.

Wlatywanie do strefy identyfikacji obrony powietrznej nie stanowi naruszenia przestrzeni powietrznej Tajwanu w świetle prawa międzynarodowego, ale stanowi pokaz siły Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

- Ochrona suwerenności Tajwanu jest kluczowa, aby ochronić pozycję wyspy jako jedynej w świecie chińskiej demokracji - podkreślał.

- Jeśli spojrzymy na Hongkong, to jest to współczesna tragedia - dodał Wu.

Szef MSZ Tajwanu podkreślił też, że Tajwan "jest demokracją", więc gdy większość mieszkańców wyspy się czemuś sprzeciwia, żaden polityczny przywódca nie wystąpi przeciw większości.

Wu dodał, że mieszkańcy Tajwanu chcą utrzymać obecne status quo - czyli sytuację, w której Tajwan nie jest formalnie niepodległym państwem, ale ma własnego prezydenta, własny parlament i własne siły zbrojne.

Szef MSZ Tajwanu dodał też, że Tajpej chce pracować w kwestii zapewnienia pokoju w rejonie Cieśniny Tajwańskiej i wezwał przywódców Chin, by dołączyli do starań o stworzenie warunków do pokojowej koegzystencji Chin i Tajwanu.