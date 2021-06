Chiny zapraszają Tajwańczyków na szczepienia przeciw COVID

Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część swojego terytorium.

Pekin już wcześniej zaoferował, że wyśle na Tajwan - który zmaga się obecnie z falą zakażeń koronawirusem - opracowane w Państwie Środka szczepionki na COVID-19, ale władze Tajwanu nie dopuściły ich jak dotąd do użycia ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa ich stosowania.

Teraz Chińskie Biuro ds. Tajwanu w wydanym oświadczeniu przypomina, że szczepionki z Chin dopuściło do użycia WHO i że są one stosowane w ponad 90 państwach świata, co dowodzi, że są bezpieczne i skuteczne.