Władze: Hasło "wyzwolić Hongkong" narusza prawo AFP

Popularne hasło skandowane w czasie protestów w Hongkongu: "uwolnić Hongkong, rewolucja naszych czasów" (ang. Liberate Hong Kong, revolution of our times) wiąże się z separatyzmem lub dążeniem do przewrotu - oświadczyły władze Hongkongu, które poinformowały, że do hasła tego odnoszą się przepisy nowego prawa o bezpieczeństwie narodowym, przyjętego dla Hongkongu przez Pekin.