Francuski fiskus odzyskał 7,8 mld euro

Uszczelnienie przez Francję systemu podatkowego pozwoliło odzyskać w 2020 r. 7,8 mld euro. Zaburzenia związane z pandemią nie pozwoliły powtórzyć rekordu 12 mld euro z 2019 r.

Urzędy podatkowe i funkcjonariusze policji finansowej mogą być zadowoleni z wyniku osiągniętego w chaotycznych warunkach funkcjonowania gospodarki. W całym roku dokonano 365 200 kontroli, o 17 proc. mniej niż w poprzednim roku, do kas państwa trafiło 7,79 mld euro, niemal tyle samo co w 2018 r. (7,73 mld) — poinformował resort gospodarki i finansów. Poziom brutto odzyskiwanych należności zwiększył się z 51 proc. do 59 proc. Znacznie częściej oszukiwały firmy — 70 proc. odzyskanych sum na podatku CIT i VAT. Francuzi mylili się albo oszukiwali w 30 procentach na podatku dochodowym „Po nadzwyczajnym roku 2019 wyniki kontroli podatkowych potwierdzają mimo kryzysu gospodarczego i sanitarnego dalszą poprawę w walce z uchylaniem się od płacenia podatków" — podkreślono w komunikacie. Poniżej dalsza część artykułu

W 2018 r. wprowadzono ustawą prawo do popełnienia błędu przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, która zakłada ich dobrą wolę podczas procedury składania deklaracji podatkowych. Na podstawie tej ustawy mogą poprawić pierwszą pomyłkę spontanicznie albo po zwróceniu im uwagi przez dany urząd — przypomniała AFP.

Kryzys sanitarny zakłócił same kontrole i procedury odwoławcze. Zawieszono je w marcu do końca czerwca, wznowiono je stopniowo od lipca, ponadto urzędnicy dokonujący zwykle kontroli podatkowych zostali skierowani do wspierania gospodarki — pisze „Le Monde". Mimo okresu zawieszenia kontroli miniony rok nie był tragiczny. Odwrotnie, nowe działania wspierające przedsiębiorstwa przyśpieszyły proces przekształceń. Ponadto środki przeznaczone na walkę z oszustwami podatkowymi, zwłaszcza na masowe przetwarzanie danych pozwoliły dokładniej wycelować te kontrole — oświadczył minister ds. wydatków publicznych, Olivier Dussopt. Proporcja takich nakierowanych kontroli wzrosła z 22 do 30 proc.

W warunkach kryzysu sanitarnego i różnej pomocy udzielanej przez rząd firmom i pracownikom resort finansów postanowił bardziej kontrolować osoby fizyczne, które nie ucierpiały tak bardzo z powodu kryzysu, badano np., czy odprowadzały należne sumy od spadku, darowizny. przekazywania majątku w rodzinie albo od pomocy publicznej (dopłaty do bezrobocia technicznego). W 43 500 kontrolach stwierdzono nienależną wypłatę 64 mln euro od kwietnia 2020 do kwietnia 2021 z funduszu solidarności na dopłaty do bezrobocia technicznego. Kontrole przed takimi wypłatami pozwoliły uniknąć uruchamiania publicznych środków w prawie 1,8 mln przypadków.