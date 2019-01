Boris Johnson: Rząd musi wrócić do Brukseli i negocjować

Po tym jak Izba Gmin zdecydowaną większością głosów odrzuciła porozumienie ws. brexitu wynegocjowane przez Theresę May, Boris Johnson, były szef MSZ i jeden z orędowników brexitu przed referendum w 2016 r. wezwał rząd do ponownego otwarcia negocjacji z Brukselą.

"Dzisiejszy wieczór pokazał jasno, że obecne porozumienie ws. wyjścia (z UE) jest martwe. Rząd musi teraz wrócić do Brukseli i wynegocjować lepsze porozumienie bez backstopu" - napisał Johnson na Twitterze po głosowaniu w Izbie Gmin.

A catastrophic failure of leadership by @Theresa_May. If she has any sense of honour then she will resign. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 15 stycznia 2019

Parliament has voted down Theresa May’s terrible Brexit deal. Join us on Thursday in Westminster as Leave Means Leave pushes for a WTO Brexit! https://t.co/KPehbLYm4F pic.twitter.com/i8VcZgT1FW — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 15 stycznia 2019

Tonight has made it clear that the current Withdrawal Agreement is dead. The government must now go back to Brussels and negotiate a #BetterDeal without the backstop pic.twitter.com/l8Xd3ogCa1 — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 15, 2019

The law is in place for us to leave on WTO terms. The Government ought to go back to Brussels and say: if we can't agree anything in the interim that is what will happen. pic.twitter.com/0J94Qvq1RH — Jacob Rees-Mogg (@Jacob_Rees_Mogg) January 15, 2019

Z kolei Nigel Farage, były lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP), który przed referendum w 2016 roku był jedną z twarzy kampanii na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, ocenił, iż "jeśli Theresa May ma poczucie honoru, powinna zrezygnować ze stanowiska" po "katastrofalnej porażce swojego przywództwa".

Farage wezwał też do udziału w czwartkowej demonstracji przed Pałacem Westminsterskim (siedziba parlamentu), której uczestnicy będą domagać się wyjścia z UE bez porozumienia.

O możliwości wyjścia z UE bez porozumienia pisze też inny uczestnik kampanii na rzecz brexitu przed referendum w 2016 roku, Jacob Rees-Mogg, zwrócił uwagę, że Wielka Brytania ma obecnie prawo opuścić UE bez porozumienia.

"Rząd powinien wrócić do Brukseli i oświadczyć: jeśli nie zgodzimy się na coś innego, właśnie to się stanie (twardy brexit - red.)" - napisał czołowy brytyjski eurosceptyk na Twitterze.