Ważna porażka Theresy May w Izbie Gmin. "Twardy" brexit utrudniony

Porażką rządu Theresy May zakończyło się głosowanie nad poprawką do ustawy o finansach w Izbie Gmin, która blokuje możliwość podnoszenia podatków przez gabinet w przypadku "twardego" brexitu.

Poprawkę zgłosiła parlamentarzystka Yvette Cooper. W Izbie Gmin poparła ją większość 303 głosów. Przeciw głosowało 296 parlamentarzystów.

Poniżej dalsza część artykułu

Przyjęcie poprawki oznacza, że rząd traci prawo do podnoszenia określonych podatków i podejmowania innych finansowych kroków, wynikających z twardego brexitu jeżeli parlament wprost nie zaakceptuje wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy.

Dowiedz się więcej: Jakie narzędzie finansowe odebrała rządowi Izba Gmin

Głosowanie ws. umowy, wynegocjowanej z Unią Europejską, zaplanowane jest na 15 stycznia. Odrzucenie porozumienia sygnowanego przez Theresę May nie będzie równoznaczne z poparciem dla twardego brexitu.

Minister handlu międzynarodowego Liam Fox krytykował ponadpartyjną inicjatywę ws. poprawki, nazywając ją "nieodpowiedzialną". Autorka poprawki, Yvette Cooper z Partii Pracy, tłumaczyła, że parlament musi podjąć działania, by przeciwdziałać twardemu brexitowi w przypadku odrzucenia umowy May.

Przyjęcie poprawki odbierane jest na Wyspach jako ważny symbol oporu parlamentu wobec możliwości "twardego" brexitu.

- To głosowanie jest ważnym krokiem, aby zapobiec brexitowi bez umowy. Pokazuje to, że nie ma większości w parlamencie, w gabinecie ani w kraju, dla wyjścia z UE bez porozumienia. Theresa May musi teraz wykluczyć opcję wyjścia bez umowy raz na zawsze - skomentował lider labourzystów Jeremy Corbyn.