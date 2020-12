Biznes niezbyt zadowolony z rządowej pomocy

Takie szacunki przedstawiła we wtorek w Biznes24 wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. To ogromne pieniądze, które trafiły do firm w postaci zwolnień ze składek ZUS, dopłat do wynagrodzeń pracowników czy subwencji na utrzymanie płynności. Ale nie wszyscy są z tej pomocy zadowoleni. Jak pokazuje ostatnia edycja badań Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej, aż 47 proc. ankietowanych wystawiło negatywne oceny, jeśli chodzi o skuteczność programów pomocowych, a pozytywne – tylko 22,2 proc. Z kolei w badaniach Koronabilans MŚP, prowadzonych przez KRD BIG SA, 32,4 proc. firm uznało rządową pomoc za wystarczającą, ale aż 55 proc. – za niewystarczającą.

