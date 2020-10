W pandemii boimy się o zdrowie psychiczne

Badanie ubezpieczyciela pokazuje, że problemem jest między innymi nasze nastawienie do szukania profesjonalnej pomocy. Choć większość ankietowanych deklaruje, że nie myśli o depresji kategoriami negatywnych stereotypów, to nadal około 25 proc. uważa, że pójście do psychiatry jest wstydliwe, 12 proc. jest zdania, że depresja to wymówka dla leniwych, a 10 proc. z nich twierdzi, że to nie choroba.