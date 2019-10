Johnson proponuje „dwie granice" w Irlandii

Przewidują one, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE zaplanowanym na 31 października 2019 r., do końca 2020 r. będzie trwał okres przejściowy, w trakcie którego kraj będzie w unii celnej z UE. 1 stycznia 2021 r. ma wyjść ze wszystkich unijnych instytucji. Irlandia Płn. będzie jednak aż do 2025 r. będzie obszarem dostosowanym do unijnych regulacji dotyczących żywności i towarów przemysłowych. Będzie też obowiązywał swobodny przepływ osób między nią i UE. Nie będzie kontroli granicznych pomiędzy nią a Republiką Irlandii a towary zmierzające do Irlandii Płn. będą podlegały kontrolom z dala od jej granicy, głównie na morzu. W 2025 r. parlament lokalny Irlandii Płn. we współpracy z rządem Irlandii zdecydują, czy kontynuować ten układ.

