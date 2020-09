Koronawirus zmusza do innowacji: nowatorskie polskie maseczki

– Jesteśmy startupem, który stawia na innowacyjne rozwiązania chroniące zdrowie. Chcemy nie tylko zarabiać, ale także pomagać innym - deklaruje Aleksandra Wolska, założycielka i prezes działającej od kwietnia tego roku spółki LSP Life. Po ponad dwóch miesiącach starań, pod koniec sierpnia, sprowadziła do Polski pierwszą partię wirusobójczych maseczek Fine Guard bazujących na innowacyjnej, szwajcarskiej technologii, ale ma dużo bardziej ambitne plany.

Szefowa LSP Life, która wystartowała w biznesie mając za sobą kilkanaście lat kariery w korporacjach, nie zamierza ograniczać się do roli dystrybutora. Sama zabiera się za produkcję artykułów ochronnych - maseczek, rękawiczek i strojów dla medyków a także wyposażenia dla hoteli i szpitali - w oparciu o technologiczne innowacje. Podpisała już kolejne umowy ze szwajcarskim producentem innowacyjnych tkanin antywirusowych i z łódzką firmą, która zajmie się szyciem. – Mamy gotowe prototypy, które teraz są na etapie badań- mówi Wolska dodając, że firmowa produkcja LSP Life może ruszyć nawet tej jesieni.

Dzięki temu oferta startupu szybko się powiększy, choć na razie jej trzonem będą samo odkażające się maseczki Fine Guard, które działają wirusobójczo i bakteriobójczo dzięki zastosowanej w tkaninie szwajcarskiej technologii. Opracowała ją spółka biotechnologiczna Livinguard, która wprowadziła w produkcji tekstyliów innowacyjne rozwiązania wykorzystywane wcześniej do filtrowania wody. Po nową technologię sięgnęła działająca w krajach arabskich firma Fine Hygienic Holding, dla której wybuch pandemii stał się okazją do wejścia w nowy segment rynku- we współpracy z Livinguard zaczęła produkować wielorazowe maseczki ochronne Fine Guard.