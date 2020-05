Fabryki pracują jedynie na pół gwizdka

W kwietniu tego roku wyprodukowano ok. 400 samochodów osobowych, podczas gdy w kwietniu 2019 r. było to ponad 43 tys. aut. Oznacza to spadek o 99 proc., a produkcja silników spalinowych załamała się o 97 proc. – Branża automotive w Polsce i Europie po prostu stanęła, fabryki zostały zamknięte jeszcze w marcu, dane GUS potwierdzają spodziewaną dramatyczną sytuację w tym sektorze w kwietniu – komentuje Piotr Bielski, ekonomista Santander Bank Polska.

Ale nie ma się co łudzić, że produkcja dóbr trwałego użytku szybko wróci do poziomu sprzed pandemii – ostrzegają zgodnie ekonomiści. – Najwcześniej może to nastąpić w 2021 r., a odrabianie strat potrwa jeszcze dłużej – ocenia Mazurek.

Ten szok popytowy może wynikać z obaw o powrót zarazy i rosnących obaw o bezpieczeństwo ekonomiczne. – Wynagrodzenia Polaków realnie już zaczęły spadać, rośnie za to bezrobocie. Polacy będą mieli miej dochodów do wydania – zaznacza Matysiak. – Przed pandemią konsumpcję napędzały transfery społeczne w postaci gotówki. Ale teraz to się nie sprawdzi, bo Polacy zaczęli mocno oszczędzać. Jeśli rząd chciałby myśleć o jakimś impulsie popytowym, to moim zdaniem powinny być to transfery rzeczowe, np. bony turystyczne, jakieś zniżki na samochód czy pralkę. To może zachęcić Polaków do większych wydatków – sugeruje Benecki.